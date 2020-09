Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer mit zwei Promille angehalten

Gotha (ots)

Ein 31-Jähriger wurde gestern Abend in der Oststraße mit seinem Fahrrad einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Mit ihm wurde zu Beweiszwecken eine Blutentnahme durchgeführt. Bei Radfahrern ist bei einem Wert von über 1, 6 Promille von absoluter Fahruntüchtigkeit auszugehen. Gegen den 31-Jährigen wurde entsprechend ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Das Strafmaß liegt hier bei einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, je nachdem, ob der Radfahrer Ersttäter ist oder schon einmal mit einem gleichgelagerten Delikt in Erscheinung getreten ist. Sollte der Radfahrer im Besitz einer Fahrerlaubnis sein, überprüft die zuständige Fahrerlaubnisbehörde in diesem Fall auch die Eignung zur Teilnahme am Straßenverkehr mittels Kraftfahrzeug. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell