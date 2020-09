Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tödlicher Arbeitsunfall

Gotha (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden ist ein 58-Jähriger bei der Verrichtung seiner Arbeit tödlich verunglückt. Der Mann aus Polen war nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 03.30 Uhr auf einem Betriebsgelände an der Kurt-Nagel-Straße hinter seinem Sattelzug mit unbekannten Tätigkeiten beschäftigt, als dieser offenbar ohne Fremdeinwirkung zurück rollte. Der 58-Jährige wurde zwischen Auflieger und Laderampe eingeklemmt, er erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die Untersuchungen zum Unfallgeschehen dauern an. (fr)

