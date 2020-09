Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstähle vom Klinikgelände

Eisenach (ots)

In der vergangenen Nacht haben Unbekannte drei E-Bikes aus einem Fahrradunterstand vom Gelände des Klinikums Eisenach gestohlen. Die Unbekannten verschafften sich gegen 03.40 Uhr gewaltsam Zutritt zum Objekt, entwendeten die Räder im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten anschließend. Bereits am Montagmorgen sind Unbekannte in einen Abstellraum auf dem Gelände eingebrochen. Die Täter gelangten gegen 05.30 Uhr gewaltsam in den Raum und entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand fünf ältere Computer und einen Fernseher, der Gesamtwert liegt bei etwa 200 Euro. Es liegen Anhaltspunkte für einen Zusammenhang beider Taten vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 zu melden. (fr)

