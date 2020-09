Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Getränkemarkt - Zeugen gesucht

Hötzelsroda (Eisenach) (ots)

Unbekannte begaben sich in der vergangenen Nacht zu einem Einkaufszentrum in Hötzelsroda und brachen in den dortigen Getränkemarkt ein. Die Täter entwendeten mehrere Hundert Zigarettenschachteln. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise zu verdächtigen Personen- oder Fahrzeugbewegungen nimmt die aufnehmende Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0222266/2020 entgegen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell