Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Einkaufs-Center - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Vergangenes Wochenende versuchten Unbekannte gewaltsam in ein Einkaufs-Center in der Stadtilmer Straße einzubrechen. Sie blieben erfolglos, richteten jedoch hohen Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich an. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen- oder Fahrzeugbewegungen werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0221675/2020 entgegengenommen. (ah)

