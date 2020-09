Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Werkzeug aus Gartengrundstück gestohlen - Zeugen gesucht

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte verschafften sich gestern in der Zeit von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr Zutritt zu einem Gartengrundstück in der Straße Am Ebertsberg. Der oder die Täter brachen gewaltsam einen Werkzeugraum auf und entwendeten eine Motorsense der Marke Honda und diverse Gartenwerkzeuge, im Gesamtwert von ca. 500 Euro. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0222092/2020. (ah)

