Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht

Berka/Werra (Wartburgkreis) (ots)

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Werrastraße ereignete sich am Dienstag, 22.09.2020, zwischen 15.30 Uhr und 16.50 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein unbekanntes Fahrzeug kollidierte mit einem geparkten Pkw BMW und verursachte dabei erheblichen Sachschaden. Der Fahrer oder die Fahrerin setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer konnte den Unfall beobachten und kann Angaben zum beteiligten Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0222026/2020 entgegen. (as)

