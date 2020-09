Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Heulager abgebrannt - Zeugen gesucht

Riechheim (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, gegen 10.00 Uhr, bis heute Morgen, gegen 08.00 Uhr ist auf bislang ungeklärte Weise Heu in einem Unterstand auf einem Wiesenstück an der Bergstraße in Brand geraten. Der Unterstand, in dem sich auch ein Heuwagen befand, brannte vollständig ab, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an, gegenwärtig kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen kamen Personen nicht zu Schaden. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen am Brandort gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0221469/2020) zu melden. (fr)

