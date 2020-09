Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallverursacher geflüchtet - Zeugen gesucht

Finsterbergen (Landkreis Gotha) (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, gegen 18.00 Uhr, bis gestern, gegen 10.30 Uhr, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Finsterbergen einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der Mercedes des Geschädigten war im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz eines Hotels an der Kurhausstraße abgestellt und wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Am Mercedes entstand entsprechender Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0221409/2020) zu melden. (fr)

