LPI-GTH: 15-jähriger Moped-Fahrer schwer verletzt

Gestern Nachmittag hat sich ein 15 Jahre alter Mopedfahrer bei einem Unfall bei Goldbach im Landkreis Gotha schwere Verletzungen zugezogen. Der 15-Jährige war gegen 14.30 Uhr mit seiner Simson auf der K7 unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben stürzte. Der Jugendliche wurde schwer verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, an seinem Moped entstand entsprechender Sachschaden. Die Unfallermittlungen dauern an. (fr)

