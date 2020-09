Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Heute Morgen hat ein Unbekannter in bislang zwei bekannt gewordenen Fällen Sachbeschädigungen begangen. Der Täter beschädigte gegen 04.45 Uhr durch einen Steinwurf die Fensterscheibe einer Wohnung in der Böhnerstraße und flüchtete anschließend. Gegen 09.15 Uhr wurden Panele eines Balkons sowie die dahinter befindliche Scheibe einer Wohnung in der Stötzelstraße, offenbar ebenfalls durch Steinwürfe, beschädigt. Es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt. Er wird als klein, dick und untersetzt beschrieben. Er sei mit einer weißen Jacke mit Kapuze bekleidet gewesen und habe laut umher geschrien. Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden. (fr)

