LPI-GTH: 51-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Arnstadt (ots)

Heute Morgen hat sich eine 51-jährige Verkehrsteilnehmerin bei einem Unfall in der Ritterstraße leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau war gegen 10.00 Uhr mit ihrem Opel in Richtung Stadtilm unterwegs und wollte auf Höhe des Landratsamtes nach links abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt wurde ein 53 Jahre alter Audi-Fahrer hinter ihr offenbar durch die tiefstehende Sonne geblendet, er fuhr auf den verkehrsbedingt haltenden Opel auf. Durch die Kollision erlitt die 51-Jährige leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden. (fr)

