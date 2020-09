Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Kutsche

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstagmorgen kam es in der Gehrener Straße zu einem Unfall mit einer Pferdekutsche. Der 61 Jahre alte Kutscher bereitete den Wagen gegen 08.45 Uhr für eine Kremserfahrt vor, als die bereits angespannten Pferde mit der Kutsche auf die Straße rannten. Der Wagen schlug gegen eine Grundstücksbegrenzung und blieb anschließend an einem Stromkasten hängen. Personen kamen nicht zu Schaden, auch die Pferde blieben unverletzt. An der Kutsche und am Stromkasten entstand Sachschaden in Höhe von rund 750 Euro. (fr)

