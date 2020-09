Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streit eskaliert - 30-Jähriger leicht verletzt

Siebleben (Landkreis Gotha) (ots)

Bei einer Auseinandersetzung in einem Garten an der Straße Bergweg in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 30 Jahre alter Mann (deutsch) leicht verletzt. Der 30-Jährige geriet gegen 01.25 Uhr offenbar auf Grund persönlicher Differenzen zunächst mit seinem 34 Jahre alten Kontrahenten (deutsch) in Streit. Im weiteren Verlauf wirkte der 34-Jährige gewaltsam auf den 30-Jährigen ein, sodass dieser mehrere Wunden am Kopf davon trug. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen eines Körperverletzungsdeliktes ein, die Ermittlungen zu den Abläufen und Hintergründen der Tat dauern an. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell