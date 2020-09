Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Thörey (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen hat sich ein 45 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall in der Industriestraße leichte Verletzungen zugezogen. Der 45-Jährige war gegen 05.15 Uhr auf einem Feldweg unterwegs und fuhr offenbar ohne anzuhalten in einen Wendekreis in der Industriestraße ein. Ein im Wendekreis befindlicher Pkw fuhr zu diesem Zeitpunkt an. Es kam zur Kollision, durch die sich der 45-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (fr)

