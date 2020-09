Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Fischbach

Fischbach (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Mittag geriet ein Gartenhaus in der Straße Hinter den Gärten in Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer in einem Gartengrundstück in der Gartenstraße aus und griff auf das dortige Gartenhaus sowie auf die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses in der Straße Hinter den Gärten über. Der Brand breitete sich auf den Dachstuhl des Wohnhauses aus. Der Dachstuhl und das Gartenhaus brannten vollständig aus. Das unbewohnte Haus wurde durch den Brand und die Löscharbeiten schwer beschädigt. Eine 51-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 75.000 Euro. Ein fahrlässiger Umgang mit nachglühenden Stoffen ist gegenwärtig nicht auszuschließen. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. (ah)

