Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 29-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt

Eisenach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 29 Jahre alter Mann in einem Lokal am Karlsplatz leicht verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der 29-Jährige (deutsch) von drei Männern im Alter von 36 bis 41 Jahren (deutsch) gegen 23.30 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen zunächst zu Boden gebracht, dann wirkten die offenbar erheblich alkoholisierten Tatverdächtigen gewaltsam auf ihn ein. Der 29-Jährige zog sich leichte Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Die eingesetzten Beamten erteilten den Tatverdächtigen einen Platzverweis und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungsdelikten gegen sie ein. (fr)

