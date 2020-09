Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer schwer verletzt

Neustadt a. R. (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend zog sich ein 33-jähriger Motorradfahrer im Bereich Dreiherrenstein schwere Verletzungen zu. Der 33-Jährige fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen in einer Kurve geradeaus und gegen einen Baumstumpf. Er verletzte sich schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. An seinem Kraftrad entstand Sachschaden von ca. 6.000 Euro. (ah)

