Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddiebstahl- Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Sonntagmittag erschien ein 27-jähriger Ilmenauer in der Polizeiinspektion Ilmenau und zeigte den Diebstahl seines Rennrades der Marke Felt, Farbe schwarz-grau-rot im Wert von 960 Euro an. Das Rad wurde durch bisher unbekannte Täter in der Nacht vom Samstag zum Sonntag aus dem Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in der Bergrat-Voigt-Straße in Ilmenau entwendet. Wie der oder die Täter in das Mehrfamilienhaus gelangten ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen welche sachdienliche Hinweise geben können (Bezugsnummer 0219709/2020). (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell