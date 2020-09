Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Stromverteilerkasten

Frauenwald (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es am Sonntagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in Frauenwald, Auf dem Sonnenberg zu einem Brandausbruch in einem Stromverteilerkasten. Durch eine 66-jährige Hausbewohnerin wurde gegen 07:30 Uhr der Brand glücklicher Weise rechtzeitig bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Alle 4 Hausbewohner verließen rechtzeitig das Haus, denn nur wenig später war der Treppenaufgang und die Wohnungen im Haus komplett verqualmt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, doch das Haus bleibt auf Grund der Rauchentwicklung und der Brandschäden an der Elektrik vorerst unbewohnbar. Für die Hausbewohner wurde über das Sozialamt Ilmenau eine kurzfristige Unterbringung organisiert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (dl)

