Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zerstört

Gotha (ots)

Am Sonntag gegen 07:45 Uhr wurde die Polizei Gotha über eine Sachbeschädigung in Gotha, Gartenstraße informiert. Hier wurde eine ca. 2,00 m x 0,85 m große Glasscheibe eines Waldbahn-/Bushäuschens beschädigt. Vor Ort wurde Anzeige aufgenommen. Die Polizei Gotha bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Bezugnummer: 0219597 (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell