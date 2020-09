Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Krauthausen/Pferdsdorf (ots)

Am Freitag gegen 15.30 Uhr kam es auf der K 16 kurz vor der dem Ortseingang Pferdsdorf aus Richtung Hörschel zu einem Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer geriet in einer Linkskurve ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in das angrenzende Feld. Der 65-Jährige musste im Anschluss stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. An seiner Honda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. (tr)

