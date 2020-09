Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall unter Alkoholeinfluss

Eisenach (ots)

Am Samstag gegen 17.00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Eisenach über einen Verkehrsunfall in der August-Rudloff-Straße informiert. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein Toyota beim Ausparken mit einem geparkten Honda kollidierte. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Gegen 17.45 Uhr kehrte das Verursacherfahrzeug in die August-Rudloff-Straße zurück und konnte unweit der Unfallstelle einer Kontrolle unterzogen werden. Beim Fahrer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der 2,69 Promille ergab. Gegen den 62-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. (tr)

