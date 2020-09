Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddiebstahl - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Am Samstagmorgen informierte ein 77-jähriger Arnstädter die Polizei, da seinen beiden Fahrräder im Wert von 600,- Euro entwendet wurden. Am Freitagabend hatte der Geschädigte die beiden Damenfahrräder mittels Seilschloss an seinen Carport in der Mozartstraße in Arnstadt angeschlossen. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zur Tat oder dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter der Bezugsnummer 0219061/2020 entgegen. (dl)

