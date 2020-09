Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne den richtige Führerschein

Gotha (ots)

Am Freitag, gegen 07:15 Uhr fiehl einer Streife der Polizei Gotha, in der Kindleber Straße ein Moped Simson S 51 auf. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden Veränderungen am Motor und der Abgasanlage festgestellt. Hierführ war der vorhandene Führerschein leider nicht mehr ausreichend. Es wurde Anzeige gegen den 16jährigen Fahrer erstattet und die Weiterfahrt unterbunden. (as)

