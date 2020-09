Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: zu schmale Straße für zu breites und hohes Fahrzeug

Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht von Donnerstag den 17.09.2020 zu Freitag, den 18.09.2020, vermutlich gegen 03:30 Uhr ereignete sich in Tambach-Dietharz, Bergstraße eine Verkehrsunfallflucht. Hier wurde an einer Engstelle, vermutlich durch einen LKW, ein Wohnhaus im Bereich des Erd- und Dachgeschoss beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter Bezugsnummer: 0218396. (as)

