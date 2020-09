Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrräder entwendet - Zeugen gesucht

Ichtershausen (ots)

In der Nacht vom Donnerstag, 17.09.2020 zum Freitag, 18.09.2020 wurden gleich zwei Fahrräder in Ichtershausen entwendet. Aus einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Ichtershäuser Schulstraße entwendeten bisher unbekannte Täter ein Mountainbike der Marke Ghost Kato, Farbe blau im Wert von ca. 300,- Euro. Nur ein paar Hauseingänge weiter wurde aus einem Gemeinschaftskeller ein angeschlossenes E-Bike der Marke Lobe, Farbe weiß im Wert von ca. 1200,- Euro entwendet. Wie der oder die Täter in die Mehrfamilienhäuser gelangten ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht auf diesem Weg Zeugen, welche Angaben zur Tat oder dem Täter machen können (Bezugsnummer 0218166/2020 oder 0218721/2020). (dl)

