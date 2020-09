Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Inverkehrbringen von Falschgeld

Eisenach (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Identifizierung von zwei männlichen Personen, die im Verdacht stehen, am 23.11.2019 in einer Tankstelle in der Clemensstraße Falschgeld in Verkehr gebracht zu haben. Die Männer betraten die Tankstelle gegen 19.00 Uhr, tätigten einen Einkauf und bezahlten offenbar mit einem gefälschten Geldschein. Wer kann Angaben zu den abgebildeten Personen machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0295128/2019) entgegen. Ein Beschluss vom zuständigen Amtsgericht zur Veröffentlichung der Fotos zu Fahndungszwecken in der Öffentlichkeit liegt vor. (fr)

