Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Enkeltrickbetrüger wieder aktiv

PI Arnstadt-Ilmenau (ots)

Die Polizei warnt vor aktuell gehäuft vorkommenden Anrufen durch Trickbetrüger. Bei zwei dieser Anrufe im Ilm-Kreis forderten die Täter unter Vorgabe einer angeblichen Notsituation hohe Geldsummen. In einem Fall gab sich eine Anruferin als Enkelin einer 80 Jahre alten angerufenen Frau aus Ichtershausen aus und forderte Geld im mittleren fünfstelligen Bereich. In einem weiteren Fall wurde eine 77 Jahre alte Frau aus Möhrenbach von ihrem angeblichen Enkel angerufen. Auch hier fragte der Unbekannte nach Geld, die geforderte Summe bewegte sich im unteren fünfstelligen Bereich. In beiden geschilderten Fällen ist kein Schaden eingetreten. (fr)

