Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, gegen 22.30 Uhr, bis gestern, gegen 12.00 Uhr, sind Unbekannte in eine Gaststätte an der Oppenheimstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Lokal und erbeuteten Bargeld sowie ein gefülltes Portemonnaie, der Wert beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Anschließend konnten die Täter unerkannt flüchten. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0217672/2020) zu melden. (fr)

