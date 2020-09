Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Garage beschädigt - Zeugen gesucht

Berteroda (Wartburgkreis) (ots)

Ein Unbekannter beschädigte im Zeitraum vom 16.09.2020, 12.00 Uhr, bis zum 17.09.2020, 17.00 Uhr, die Verglasung einer Garage in der Straße Am Rain, indem er vermutlich einen Stein gegen die Scheibe warf. Dadurch wurde auch der Scheinwerfer eines in der Garage stehenden Pkw beschädigt. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0217922/2020 entgegengenommen. (ah)

