Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall auf der B 88

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Heute kam es auf der B 88 gegen 12.40 Uhr zwischen Friedrichroda und Catterfeld zu einem Verkehrsunfall. Am Ortsausgang wollte ein 95-jährige Suzuki-Fahrer von einem Parkplatz aus auf die B 88 auffahren, ohne die Vorfahrt eines VW zu beachten. Die 34-Jährige war in dem Moment in Richtung Catterfeld unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der 95-Jährige wurde leicht, seine 89-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Für kurze Zeit war eine Vollsperrung erforderlich. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (ah)

