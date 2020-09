Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer gestreift

Ilmenau (ots)

Gestern Nachmittag hat sich ein 55 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Waldstraße leichte Verletzungen zugezogen. Der 55-Jährige war gegen 14.30 Uhr in stadtauswärtiger Richtung unterwegs, als er von einem 51-jährigen Mercedes-Fahrer überholt wurde. Offenbar hielt der 51-Jährige nicht genügend seitlichen Abstand zum Radfahrer und streifte ihn am Arm. Sachschaden entstand nicht. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell