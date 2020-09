Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw in Brand

Neukirchen (kreisfreie Stadt Eisenach) (ots)

Auf der Landstraße 1016 in der Ortslage Neukirchen geriet am Dienstagabend ein Pkw Opel in Brand. Der 37-jährige Fahrer bemerkte während der Fahrt plötzlich eine Rauchentwicklung im Rückspiegel. Der Fahrer konnte den Pkw gefahrlos zum Stehen bringen und den Brand selbstständig löschen. Der Brand am Unterboden entstand vermutlich durch einen technischen Defekt. Personen kamen nicht zu Schaden, der Opel musste abgeschleppt werden. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell