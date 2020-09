Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gegen Mauer gefahren

Hörselgau / LK Gotha (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15:15 Uhr fuhr ein 24jähriger Rumäne in Hörselgau in der Nazzenbrunner Straße gegen eine Hauswand und verursachte einen Schaden von rund 1500 EUR am Haus. Wie die Beamten vor Ort feststellten, kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Unfallmanöver auf Grund der Drogenbeeinflussung des Fahrers geschah. An dem verunfallten Transporter entstand erheblicher Sachschaden. Der junge Mann durfte im Anschluss an die Unfallaufnahme die Kollegen zur Blutentnahme begleiten und seinen Führerschein abgeben.(ri)

