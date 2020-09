Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt und fortgefahren

Seebach - Wartburgkreis (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es in Seebach zu einer Unfallflucht. Eine 68-jährige parkte ihren Smart Am Stein ab. Dies war gegen 15.00 Uhr. Als sie ca. drei Stunden später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Schäden an der Fahrerseite des Smarts fest. Es gab sich niemand als Unfallverursacher zu erkennen. Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Eisenach gerne unter der Telefonnummer 03691/2010 ( Bezugsnummer 0215741/2020 ) entgegen. (vt)

