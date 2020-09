Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: VU PKW alleinbeteiligt

K2 Behringen - Nahwinden (ots)

Am 15.09.2 gegen 13.15 Uhr befuhr eine 74-jährige Frau mit ihrem PKW VW Golf die K2 aus Richtung Niederwillingen in Richtung Behringen. Nach eigenen Angaben verlor sie auf Höhe des Abzweiges "Zum Bahnhof" kurzzeitig das Bewusstsein. In Folge dessen fuhr sie dann unkontrolliert in den Straßengraben und kam nach ca. 70 Metern zum Stehen. Am PKW entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von ca. 8000,- Euro. Ein Fremdschaden ist nicht eingetreten. Durch den eingesetzten Rettungsdienst wurde die Dame zur vorsorglichen Behandlung/Beobachtung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. (sv)

