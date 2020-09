Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: VU mit Beteiligung KOM

Ilmenau (ots)

Am Dienstag, 15.09.20 gegen 15.00 Uhr befuhr ein KOM des IOV in Ilmenau die Straße An der Schloßmauer und hatte die Absicht in die Poststraße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang schwenkte das Heck des Busses etwas zu weit aus und streifte einen am Fahrbahnrand der Poststraße abgeparkten PKW VW Tiguan. Dieser war unbesetzt. An den Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro Sachschaden. Die Fahrgäste im KOM blieben unverletzt. (sv)

