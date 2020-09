Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vermeintlicher Enkel reich beschenkt

Gotha (ots)

Erneut wurde eine ältere Dame am 15.09.2020 in Gotha Opfer des sog. "Enkeltricks". Unter einem Vorwand gab sich ein Mann am Telefon als Enkelkind der Dame aus, woraufhin er sie in einem mehrstündigen Gespräch davon überzeugen konnte, einer "Freundin" des Enkels eine enorme Menge Bargeld vor dem Haus zu übergeben. Die Dame ist nun um 7000 EUR ärmer. Seien Sie wachsam !

