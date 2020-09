Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Spielzeug oder Kraftfahrzeug

Gotha (ots)

Am Abend des 15.09.2020 wurde ein 10 jähriges Mädchen in der Langensalzaer Straße in Gräfentonna auf ihrem Hoverboard festgestellt. Ihren Eltern und ihr selbst war nicht klar, dass sie dafür eine Fahrerlaubnis und das Hoverboard ein Versicherungskennzeichen benötigt. Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz waren die Folge. Fahren darf sie mit ihrem Hoverboard nur abseits des öffentlichen Verkehrsraumes. (OH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell