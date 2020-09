Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Flüchtigen nach Unfall zum Anhalten gebracht

Arnstadt (ots)

Gestern Morgen hat ein 34 Jahre alter Verkehrsteilnehmer offenbar einen Unfall verursacht und wollte danach zunächst flüchten. Der Mann war gegen 08.15 Uhr mit seinem VW Golf auf der Gehrener Straße von der Straße Am Rabenhold kommend in Richtung Ortszentrum unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und mit einer Leitplanke kollidierte. Anschließend setzte der Mann seine Fahrt fort, konnte jedoch durch eine 32 Jahre alte Pkw-Fahrerin mittels Lichthupe zum Anhalten gebracht werden. An der Leitplanke entstand entsprechender Sachschaden. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (fr)

