Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Geräteschuppen - Zeugen gesucht

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, gegen 14.00 Uhr, bis gestern, gegen 06.00 Uhr sind Unbekannte in einen Schuppen auf dem Gelände eines Baumarktes an der Langenhainer Straße eingebrochen. Die Täter gelangten auf das Gelände und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Geräteschuppen. Sie entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand eine Flex, eine Handkreissäge, einen Schrauber und eine 220 V - Kettensäge. Alle diese Gegenstände sind Akku-Geräte der Marke Einhell im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0213716/2020) zu melden. (fr)

