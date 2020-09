Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rauchentwicklung in Wohnung einer 82-Jährigen

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend kam es in einer Wohnung in der Alexander-Puschkin-Straße zu einer Rauchentwicklung. Auf dem Herd der 82 Jahre alten Wohnungsinhaberin war offenbar Essen angebrannt, was zur Rauchentwicklung führte. Die 82-Jährige wurde zunächst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, konnte jedoch ohne Verletzungen wieder entlassen werden. Sachschaden entstand nicht. (fr)

