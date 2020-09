Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Seebach (Wartburgkreis) (ots)

Die Polizei Eisenach sucht Zeugen nach einem versuchten Zigarettenautomatenaufbruch in Seebach im Wartburgkreis. In der vergangenen Nacht führten unbekannte Täter ein Sprengmittel in den Automaten in der Waldstraße ein und brachten ihn zur Explosion. Der Automat konnte nicht geöffnet werden, trug jedoch erhebliche Schäden davon. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0214725/2020 zu melden. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell