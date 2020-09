Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kompletträder gestohlen - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Unbekannte stahlen von dem Gelände eines Autohauses in der Straße Am Lützer Feld am vergangenen Wochenende drei Kompletträdersätze. Die Täter montierten die Räder von zwei Skoda und einem Nissan ab. Bei einem weiteren Fahrzeug wurden die Radbolzen entfernt und entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0214284/2020 entgegengenommen. (ah)

