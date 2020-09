Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht -Zeugen gesucht

Luisenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Am Freitag, den 12.09.2020, befuhr ein 53-jähriger Sattelzug-Fahrer die L 3247 von Luisenthal kommend in Richtung Oberhof. In einer Rechtskurve kam ihm ein unbekannter Sattelzugfahrer entgegen. Dieser fuhr zu weit auf der entgegengesetzten Fahrbahn und streifte den Sattelzug des 53-Jährigen. Der unbekannte Fahrer verließ die Unfallstelle, ohne seine Beteiligung anzugeben. Die Polizei Gotha nimmt Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeugführer unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0212989/2020 entgegen. (ah)

