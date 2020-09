Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Offenbar betrunken einen Unfall verursacht

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Am späten Samstagabend hat ein 42 Jahre alter BMW-Fahrer offenbar alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht und sich zunächst von der Unfallstelle entfernt. Der 42-Jährige war gegen 23.00 Uhr in der Straße der Einheit in Richtung Straße des Friedens unterwegs, als er mit dem am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford des Geschädigten kollidierte und anschließend seine Fahrt fortsetzte. Der Geschädigte wurde durch Geräusche auf den Unfall aufmerksam und verständigte die Polizei. Kurze Zeit später kehrte der mutmaßliche Unfallverursacher zum Unfallort zurück. Er stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss, eine Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.500 Euro. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 42-Jährigen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell