Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in leerstehendem Gebäude - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Gestern Morgen kam es gegen 07.00 Uhr in einem leerstehenden Gebäude an der Mozartstraße zu einem Brand. Offenbar gelangten Unbekannte in das Objekt und entzündeten im Erdgeschoss befindlichen Müll. Die Feuerwehr löschte den Brand. Gefahr für Personen bestand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht, zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0213359/2020) zu melden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell