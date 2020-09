Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Nazza (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Nachmittag hat ein 55 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall auf der L1016 leichte Verletzungen erlitten. Der Mann war gegen 13.45 Uhr auf der L1016 in Fahrtrichtung Mihla unterwegs, als er offenbar alleinbeteiligt in einer Kurve stürzte. Der 55-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. (fr)

