Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallverursacher identifiziert

Gotha (ots)

In der vergangenen Nacht hat ein 25 Jahre alter Mann offenbar einen Unfall verursacht und ist danach geflüchtet, konnte jedoch im weiteren Verlauf identifiziert werden. Der Mann war gegen 23.15 Uhr nach derzeitigem Kenntnisstand zunächst durch eine Baustelle in der Eisenacher Straße gefahren und beschädigte dort einen Bauzaun, Warnbaken und eine Metallabsperrung. Die eingesetzten Beamten fanden vor Ort Fahrzeugteile auf, die augenscheinlich zu einer grünen Skoda-Limousine gehören. In den frühen Morgenstunden fiel einem Zeugen schließlich ein grüner Skoda in der Waltershäuser Straße mit erheblichen Beschädigungen auf. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei diesem Pkw offenbar um das gesuchte Fahrzeug der Unfallflucht handelte. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Fahrzeugführer im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen antreffen. Der 25-Jährige stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss, gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (fr)

